Суд прекратил уголовное дело против Батуриной. Ее обвиняли в клевете

По словам собеседника агентства, частный обвинитель Эренцен Манжеев отказался от обвинения в адрес Батуриной.

Уголовное дело рассматривали с сентября 2019 года. Суд даже объявил Батурину в розыск, однако в январе 2020 года то постановление отменили. Манжеев хотел привлечь предпринимательницу к уголовной ответственности по части первой статьи 128.1 УК РФ «Клевета».

Суд подробностей дела не раскрывает. Известно, что Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента девелоперской группы компаний «Интеко» Виктора Батурина — брата Елены Батуриной. Адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин рассказал ТАСС, что во время суда и допроса свидетелей установили, что у Батуриной не было умысла клеветать.

В начале апреля Елена Батурина потеснила с первого места в списке самых богатых россиянок основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук. Капитал вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова насчитывает 1,2 миллиарда долларов.