Суд прекратил дело Алены Верди

Краснодарский суд закрыл дело в отношении Алены Верди, которую обвиняли в проведении пластических операций без соответствующего образования. Причина — смерть обвиняемой.

Женщину прозвали в СМИ «доктором Франкенштейном», за два с половиной года работы в частной клинике в Краснодаре она успела изуродовать пятерых клиенток, одна из них умерла от острого геморрагического шока, передает ТАСС. Верди обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья пациентов. Ей грозил срок до шести лет заключения. Кроме того, следователи возбудили дело против директора клиники, где работала «доктор Франкенштейн».

Алена Верди умерла 15 июля после инсульта, который спровоцировал гематому и серьезное повреждение мозга. Перед госпитализацией лжеврач была в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В крови Верди нашли чрезмерное количество инсулина. В связи с этим появились версии о том, что она намеренно свела счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что потерпевшие планируют перенаправить свои претензии клинике, где работала Верди.