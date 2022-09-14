Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 16:35 Поделиться Telegram

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Viber Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии Тверской районный суд Москвы: претензии к Гозману связаны с постом 2013 года в ЖЖ

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Тверской районный суд Москвы повторно арестовал политика Леонида Гозмана* на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 14 сентября 2022 года Гозман Леонид Яковлевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.48 КоАП РФ», — отметили в суде.

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Претензии к Гозману* в инстанции объяснили постом 2013 года в «Живом журнале».

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Защита политика распространила информацию, что 72-летнего Гозмана* задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал наказание в 15 суток по аналогичному делу. Во время заседания адвокат обратил внимание судьи, что политику диагностировали желчнокаменную болезнь и ему требуется особая диета.

Ранее сообщалось, что 30 августа Тверской районный суд Москвы избрал аналогичную меру пресечения оппозиционеру. Его арестовали на 15 суток, признав виновным в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Гозмана* осудили по первой части статьи 13.48 КоАП РФ. Наказание предусматривало арест до 15 суток или штраф — две тысячи рублей. Поводом для привлечения политика к ответственности тогда стал пост в Facebook**.

*Леонид Гозман включен в список иноагентов в России.

**Facebook — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

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