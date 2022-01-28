Суд пока не дал разрешение на открытие ТЦ «Лапландия» в Кемерове

Администрация города Кемерово и представители Минпромторга ответили на вопрос местных жителей, когда же состоится открытие торгового центра «Лапландия». Они отметили, что оно произойдет, как только решение об открытии будет принято в суде, написал «Царьград».

«Собственник здания устраняет нарушения, после чего работа ТРЦ будет возобновлена. Решение о снятии обеспечительных мер может быть принято только судом», — добавили в Минпромторге.

Решение о закрытии торгового центра было принято 15 июня. Тогда в здании выявили массовые нарушения техники безопасности. Работа центра прекращалась и с апреля по август 2019 года по той же причине.