Общество 26 февраля 2024, 09:07 Суд поддержал решение Управления о признании ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница»

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Суд поддержал решение Управления о признании ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница» нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница» Закона о контрактной системе

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Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба от индивидуального предпринимателя на действия Щелковской городской больницы (Заказчик) при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-264589/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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