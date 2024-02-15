Общество 15 февраля 2024, 09:56 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «СТК Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «СТК Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «СТК Альянс» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Управление строительства г.о. Кашира» о внесении сведений в отношении ООО «СТК Альянс» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Кашира Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СТК Альянс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-121441/23).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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