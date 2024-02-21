Общество 21 февраля 2024, 09:28 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ПСП» в реестр недобросовестных поставщиков

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ПСП» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ПСП» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России» о внесении сведений в отношении ООО «ПСП» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку тента для автомобильной техники.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ПСП» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-264402/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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