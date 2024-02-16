Общество 16 февраля 2024, 09:54 Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Волоколамского городского округа Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Драфт» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации сегментов системы видеонаблюдения «Безопасный регион» для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Драфт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-236724/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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