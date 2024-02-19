19 февраля 2024, 09:15
Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ФГАУ «КВЦ «Патриот» нарушившим Закон о закупках
Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ФГАУ «КВЦ «Патриот» нарушившим Закон о закупках
Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ФГАУ «КВЦ «Патриот» Закона о закупках
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Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Триумф» на действия (бездействие) ФГАУ «КВЦ «Патриот» (Заказчик) при проведении ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию объектов для нужд Заказчика.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ФГАУ «КВЦ «Патриот» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-253529/2023).
Справочно:
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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