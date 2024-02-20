Общество 20 февраля 2024, 09:30 Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» Закона о защите ко

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Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» Закона о защите конкуренции

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения

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Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе проведения электронного аукциона.

По итогам рассмотрения дела Управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» не согласились с решением Управления и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-218964/2023).

Справочно:

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

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