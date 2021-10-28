Суд по делу о пошлых фото блогера Бобиева проходит в Москве. Прямая трансляция

Судебное заседание по делу таджикского блогера Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой началось в Москве. Их обвиняют в оскорблении чувств верующих. «360» ведет прямую трансляцию.

Причиной возбуждения уголовного дела стала провокационная фотосессия, которую Бобиев вместе с подругой устроили на фоне храма Василия Блаженного. На снимках Чистова в куртке с надписью «полиция» стояла перед блогером на коленях, изображая оральный секс.

Максимальное наказание по уголовной статье об оскорблении религиозных чувств верующих составляет до одного года лишения свободы.

Ранее Бобиеву уже назначили 10 суток ареста, оштрафовали на пять тысяч рублей и постановили выдворить из России. Чистова тоже получила 10 суток административного ареста.

Instagram Бобиева был заблокирован. После задержания он рассказал, что раньше работал, но последнее время занимался съемкой пранков. Блогер несколько раз извинился за пошлые фото на фоне храма.