Суд по делу о пьяной езде Элджея пройдет 23 июня

Дело рэпера Элджея о езде в нетрезвом виде рассмотрят в мировом суде Москвы 23 июня. Музыканта могут лишить водительских прав.

Дело о привлечении Элджея к ответственности зарегистрировали в судебном участке мирового судьи № 160, сообщило РИА «Новости».

Рэперу грозит административная ответственности по статье о невыполнении водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования. Санкция по ней предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Элджея задержали в ночь на 26 мая. Он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своем BMW i8. Когда погоня закончилась музыкант пытался дать полицейским взятку. Начал с 300 тысяч, постепенно увеличивая сумму. Проходить медосвидетельствование он отказался, заявив, что пил перед тем, как сел за руль.

Спустя два дня рэпер выпустил новый клип на песню «Первая полоса». По его словам, он просто «угорал» и хотел стать героем новостей. По его словам, история с задержанием понадобилась ему для раскрутки этого видео.

Несколькими днями ранее рэпера и его жену Анастасию Ивлееву остановили инспекторы ДПС сразу после премии «Муз-ТВ». Ивлеева опубликовала у себя в Instagram видео, где они оба лежат на асфальте, и запустила новый тренд в TikTok.