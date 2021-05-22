Суд Петербурга рассмотрит дело об убийстве пенсионера МВД из-за отказа возвращать долг
Прокуратура Санкт-Петербурга обвинила 27-летнего и 33-летнего местных жителей в убийстве пенсионера МВД. Информация опубликована на официальном сайте.
Мужчин обвинили по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».
По данным следствия, обвиняемые не хотели возвращать долг в 1,2 миллиона рублей своему знакомому — 52-летнего пенсионеру МВД, поэтому решили убить его. Вечером 12 мая 2020 года они сидели вместе с потерпевшим в салоне машины, припаркованной на проспекте Героев в Санкт-Петербурге. Злоумышленники задушили свою жертву прямо в автомобиле.
Труп убитого они спрятали в заброшенном гараже в Колпине. После задержания один из обвиняемых упомянул местонахождение тела.
Уголовное дело передано в Санкт-Петербургский городской суд.