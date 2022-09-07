Суд Пензы вынес наказание мошенникам, которые обманули 55 пенсионеров | 360°

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Суд Пензы вынес наказание мошенникам, которые обманули 55 пенсионеров

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Суд Пензы вынес наказание злоумышленникам в возрасте от 25 до 34 лет, которые обманные путем забирали деньги у пенсионеров в период с августа 2017-го по июль 2019 года. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

В прокуратуре города пояснили, что злоумышленники представлялись работниками газовой компании и настаивали на проверке оборудования. Они сообщали о якобы предусмотренной законом обязанности устанавливать детекторы для противопожарной безопасности и таким образом получали от пожилых людей деньги.

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Всего мошенникам удалось завладеть суммой в 700 тысяч рублей.

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Обвиняемых приговорили к лишению свободы сроком от двух до шести с половиной лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Пенсионеры

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