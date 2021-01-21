Суд отправил в тюрьму машиниста бульдозера на Ямале
Суд признал виновным машиниста бульдозера, по вине которого погиб рабочий. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Следствие выяснило, что машинист бульдозера лично не проверил исправность буксирных средств. Из-за этого пострадал рабочий. Врачи боролись за жизнь мужчины три недели, но он умер.
Виновному назначали наказание в виде года лишения свободы.
В мае 2020 года на участке в промзоне в Губкинском машинист бульдозера пытался вытащить застрявший грузовик. Водитель большегруза протянул канал до задней части его транспортного средства. При буксировке канат лопнул, соскользнул со стоек рыхлителя и ударил по животу рабочего, который стоял по близости.
Обвиняемому 65 лет.