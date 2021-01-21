Суд отправил в тюрьму машиниста бульдозера на Ямале

Следствие выяснило, что машинист бульдозера лично не проверил исправность буксирных средств. Из-за этого пострадал рабочий. Врачи боролись за жизнь мужчины три недели, но он умер.

Виновному назначали наказание в виде года лишения свободы.

В мае 2020 года на участке в промзоне в Губкинском машинист бульдозера пытался вытащить застрявший грузовик. Водитель большегруза протянул канал до задней части его транспортного средства. При буксировке канат лопнул, соскользнул со стоек рыхлителя и ударил по животу рабочего, который стоял по близости.

Обвиняемому 65 лет.