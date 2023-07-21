Эксклюзив 21 июля 2023, 19:20 Суд отправил Стрелкова в СИЗО Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова до 18 сентября РИА «Новости»

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Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Меру пресечения избрал Мещанский суд Москвы.

Стрелкова арестовали на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ, часть 2). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сторона защиты намерена обжаловать решение об аресте, уточнил РБК.

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Экс-министра задержали утром 21 июля в его квартире. Адвокат Александр Молохов в беседе с «360» рассказал, что правоохранители проводили личный обыск Стрелкова.

«Требуем, чтобы ему была обеспечена квалифицированная юридическая помощь в лице тех адвокатов, которым он доверяет», — подчеркнул юрист.

Пресс-служба Мещанского суда

Супруга Стрелкова Мирослава Регинская сообщила, что узнала о задержании мужа от консьержа — тот рассказал, что мужчину вывели из дома под руки и увезли.