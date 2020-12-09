Суд отправил под домашний арест сотрудницу Боткинской больницы

Заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину отправили под домашний арест. Пресненский суд Москвы рассматривает дело о получении взятки в особо крупном размере.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Паклиной Оксаны Владимировны, подозреваемой в совершении преступления», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

В суде добавили, что домашний арест сотрудницы медучреждения продлится до 7 февраля 2021 года. На Паклину завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В рамках того же расследования арестовали генерального директора ООО «Центральный национальный биобанк» Алексея Подлубного. Мужчину обвинили в даче взятки.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что задержание заведующей отделением больницы не связано с работой медицинского учреждения.

Согласно информации на сайте Боткинской больницы, Оксана Паклина имеет 26 лет медицинского стажа. В 1989 году она окончила Запорожский медицинский институт. Является кандидатом и доктором медицинских наук. Паклина работает врачом-патологоанатомом и заведующей отделением.