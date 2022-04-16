Суд отправил под домашний арест ректора Театральной школы Райкина

Ректора Театральной школы Константина Райкина Анатолия Полянкина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Такое решение вынес Бабушкинский суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», — привело РИА «Новости» слова представителя суда.

Во время заседания рассматривалось дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее народный артист Константин Райкин сообщил, что по решению Полянкина его увольняют с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ). Он пояснил, что ректор упразднил должность худрука.

Как отметил Райкин, Полянкин годами не появляется в учебном заведении. Ректор не знаком со студентами и не присутствовал на дипломных спектаклях. Народный артист заявил, что Полянкин занимается только запретами и бумажной работой.

В конце марта ректор ВШСИ подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца. С таким решением не согласился Райкин, подавший иск в суд.