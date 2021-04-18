Суд отправил под домашний арест гендиректора «Газпром газораспределение Киров»
Генерального директора АО «Газпром газораспределение Киров», обвиняемого в коммерческом подкупе, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в СК РФ по Кировской области.
Гендиректору предъявили обвинение по двум эпизодам статьи «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Суд отправил обвиняемого под домашний арест.
Уголовное дело возбуждено по материалам региональных УФСБ и УМВД России по Кировской области.
По версии следствия, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров» получил от представителей одной из компаний, занимающейся строительством зданий и сооружений, более 44 миллионов рублей. В обмен на это он предложил заключить с данной компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение иных работ. Обвиняемый был готов вовремя и беспрепятственно подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ, а также совершать другие действия в интересах строительной компании.
Следователи устанавливают все обстоятельства. В АО «Газпром газораспределение Киров» прошли обыски, во время которых должностные лица изъяли документацию.
На сайте АО «Газпром газораспределение Киров» написано, что генеральный директор предприятия — Сергей Камеко. Он занимает эту должность с ноября 2017 года.
АО «Газпром газораспределение Киров» — газораспределительная организация Кировской области, в состав которой входят пять филиалов в районных центрах. Компания числится в группе «Газпром газораспределение» под управлением ООО «Газпром межрегионгаз».