Суд отправил на принудительное лечение женщину, изгонявшую демонов из сына

Мать регулярно избивала сына, «изгоняя из него демонов». Подростка в итоге отправили в реабилитационный центр. Саму женщину суд приговорил к принудительному лечению в Нижнем Новгороде.

Из-за сеансов «экзорцизма» 29-летняя женщина попала под статью об истязании несовершеннолетнего. Следователи выяснили, что в период с июня по 25 июля 2019 года мать систематически избивала своего 12-летнего сына. Она била парня клюшкой и делала инъекции неизвестного препарата.

В итоге женщину задержали и отправили в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у женщины есть признаки психического расстройства. Из-за этого мать подростка не осознает опасность своих действий.

«В связи с чем она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в форме принудительного лечения в медицинской организации», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Во время слушания дела суд принял решение отправить женщину на принудительное лечение. Она воспитывала не только сына, но и двухмесячную дочь. Детей у женщины забрали: парня передали в реабилитационный центр, а девочка сейчас находится у родственницы.

Ранее подросток рассказывал, что мать устраивала сеансы «экзорцизма», так как считала, что в сына вселились демоны. У мальчика якобы изменились цвет глаз и телосложение. По словам парня, за лето мать три раза пыталась изгнать из него Сатану. Сама женщина проживала в закрытом городе Сарове, откуда приехала в Нижний Новгород. Полиция начала ее искать после того, как избитого ребенка нашли в гостинице. Женщина сняла номер для очередного сеанса изгнания.