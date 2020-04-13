Суд отправил исхудавшего ребенка из Омска в больницу. Мать отказывалась его лечить

«Проверкой установлено, что у несовершеннолетнего наблюдается дефицит массы тела, в связи с чем он проходил лечение в медицинском учреждении по причине белково-энергетической недостаточности. После незначительного улучшения состояния здоровья мать ребенка забрала его домой, подписав официальный отказ от медицинского вмешательства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Женщина заявила, что будет сама заниматься здоровьем ребенка. Врачебная комиссия постановила, что ему срочно нужно в больницу. Прокурор района обратился в суд. Он потребовал признать незаконным отказ матери от госпитализации и разрешить врачам лечение.

Азовский районный суд Омской области обращение прокурора удовлетворил. Ребенка уже положили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.