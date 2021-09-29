Суд отобрал у епархии монастырь, где служил бывший схиигумен Сергий

Здания женского монастыря в Среднеуральске, где служил скандально известный бывший схиигумен Сергий, решением суда изъяты из собственности Екатеринбургской епархии. В ее подведомственности объекты находились четыре месяца, сообщил Znak.com.

В постановлении суда говорится о том, что решение о признании права собственности Екатеринбургской епархии на здания монастыря необходимо отменить. В собственность епархии 14 строений были переданы по решению арбитражного суда 28 мая текущего года, а с жалобой на решение арбитража обращалось управление Росреестра по Свердловской области. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

Новости о женском монастыре в Среднеуральске стали появляться в СМИ после того, как в апреле 2020 года его настоятель схиигумен Сергий пошел против политики Русской православной церкви. В частности, он заявлял, что не собирается соблюдать антиковидные ограничения, в результате чего спустя несколько штурмов из монастыря выселили его жителей. В отношении Сергия возбуждены уголовные дела. Его обвиняют по статьям 110, 141 и 330 УК России. Бывший схиигумен находится под стражей.

Священный синод РПЦ принял решение о закрытии Покровского женского монастыря в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртии. Среди причин назывались раскол внутри монастыря и отсутствие юридической регистрации.