Суд отменил решение вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Как сообщило РИА «Новости», дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции. На время судебных действий фигуранты останутся под подпиской о невыезде.

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«Постановление Мещанского суда Москвы от 11 сентября в части возврата уголовного дела генеральному прокурору, отменить: вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда», — говорится в решении Мосгорсуда.

На заседании прокурор указал на ошибку суда нижестоящей инстанции, который решил, что следователи неверно подсчитали сумму. Адвокат Ксения Карпинская в ответ заявила, что все платежи были подсчитаны верно.

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Ранее экспертиза установила, что на проект «Платформа» было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости подобных проектов в 260 миллионов. Таким образом получается, что бюджетные деньги были сэкономлены, а не растрачены. После того, как стали известны результаты экспертизы, судья предложил вернуть прокурору дело «Седьмой студии».

По версии следствия, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева и Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей из 214 миллионов, которые были выделены АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах. Деньги предназначались для реализации культурного проекта «Платформа».