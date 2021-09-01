Суд отменил регистрацию бизнесмена Потапенко на выборах в Госдуму

Верховный суд России отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Основанием стали имеющиеся у бизнесмена иностранные активы.

Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Отмены регистрации потребовал Центризбирком. Суд удовлетворил исковое заявление, сообщил ТАСС.

Пока решение суда не вступило в законную силу, поэтому Потапенко может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ранее из-за обнаружения иностранных активов суд отменил регистрацию шестерых кандидатов, выдвигавшихся от Партии роста.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Также в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 парламентов, еще в трех регионах депутаты заксобраний будут выбирать высший административный состав.

Решение проводить выборы в течение трех дней было принято на фоне пандемии, чтобы исключить большое скопление людей на избирательных участках и не допустить новых вспышек заболевания.