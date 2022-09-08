Суд отменил продление принудительного лечения шамана Габышева | 360°

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Суд отменил продление принудительного лечения шамана Габышева

Приморский суд отменил продление принудительного лечения якутского шамана Габышева

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Приморский краевой суд отменил продление принудительного лечения для якутского шамана Александра Габышева в больнице специализированного типа. Об этом написал в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников.

Уточняется, что судья удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Шаман несколько раз пытался устроить «поход на Москву» на коне из Якутска, чтобы «восстановить народовластие». Габышева в 2019 году задержали по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности.

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Экспертиза признала его невменяемым, шамана отправили на принудительное лечение. Во время такой госпитализации мужчина напал на полицейского с холодным оружием.

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