Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшего в переход «Славянского бульвара»

Московский городской суд отменил приговор в отношении Виктора Тихонова — водителя автобуса, из-за которого погибли и пострадали люди. В 2017 году он въехал прямо в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

В Мосгорсуде заявили «360», что отменили приговор Тихонову и направили его дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Обвиняемого переведут под домашний арест до 21 декабря. Документы об изменении меры пресечения будут направлены в СИЗО в течение текущего дня.

Во время слушания в апелляционном суде допросили независимого автоэксперта Андрея Русинова, который выступил как свидетель защиты. Он заявил, что автотехническую экспертиу по делу Тихонова провели некорректно. Автоэксперт пояснил, что двигатель автомобиля исследовали лишь при помощи компьютерной диагностики. Он подчеркнул, что двигатель необходимо разобрать — лишь тогда можно будет точно понять, был ли он неисправен в момент аварии.

В декабре 2018 года Дорогомиловский районный суд Москвы признал Виктора Тихонова виновным в аварии по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть». Суд приговорил водителя к четырем годам исправительной колонии общего режима.

Авария произошла 25 декабря 2017 года возле станции метро «Славянский бульвар». Виктор Тихонов, который управлял маршрутным автобусом ЛиАЗ, въехал в подземный переход возле метро. В результате столкновения четыре человека погибли, еще 11 получили серьезные травмы.