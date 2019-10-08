Суд отменил приговор фигуранту «Нового величия» Ребровскому
Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил об отмене установленного ранее приговора.
«Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — объявила судья Наталия Симагина.
Фигуранту дела «Нового величия» попросили отменить приговорПодробнее
Большая часть слушания прошла в закрытом режиме, публике разрешили присутствовать лишь во время оглашения нового решения.
Павел Ребровский ранее получил 2,5 года заключения — сейчас этот приговор отменен.
До начала судебного процесса задержанный заключил со следствием сделку. Он дал признательные показания, что гарантировало ему более мягкий приговор в рамках особого порядка принятия судебного решения.
В начале июля появилась информация о том, что во время суда над предполагаемым соучастником Ребровский пожаловался, что испытывает давление со стороны следствия, а затем отказался от прошлых признательных показаний. Мосгорсуд поручил прокурору проверить эти данные и выяснить, можно ли считать заключенную ранее сделку выполненной.