  • Суд отменил приговор фигуранту «Нового величия» Ребровскому

    08 октября 2019, 15:51

    Нина Петлинова

    Во вторник, 8 октября, Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Изначально мужчина пошел на сделку со следствием, однако потом отказался от своих показаний. Ребровского отпустили под подписку о невыезде до следующего слушания, сообщило РИА «Новости».

    Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил об отмене установленного ранее приговора.

    «Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — объявила судья Наталия Симагина.

    Фигуранту дела «Нового величия» попросили отменить приговор

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    Большая часть слушания прошла в закрытом режиме, публике разрешили присутствовать лишь во время оглашения нового решения.

    Павел Ребровский ранее получил 2,5 года заключения — сейчас этот приговор отменен.

    До начала судебного процесса задержанный заключил со следствием сделку. Он дал признательные показания, что гарантировало ему более мягкий приговор в рамках особого порядка принятия судебного решения.

    В начале июля появилась информация о том, что во время суда над предполагаемым соучастником Ребровский пожаловался, что испытывает давление со стороны следствия, а затем отказался от прошлых признательных показаний. Мосгорсуд поручил прокурору проверить эти данные и выяснить, можно ли считать заключенную ранее сделку выполненной.