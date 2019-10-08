Суд отменил приговор фигуранту «Нового величия» Ребровскому

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил об отмене установленного ранее приговора.

«Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — объявила судья Наталия Симагина.

Фигуранту дела «Нового величия» попросили отменить приговор Подробнее

Большая часть слушания прошла в закрытом режиме, публике разрешили присутствовать лишь во время оглашения нового решения.

Павел Ребровский ранее получил 2,5 года заключения — сейчас этот приговор отменен.

До начала судебного процесса задержанный заключил со следствием сделку. Он дал признательные показания, что гарантировало ему более мягкий приговор в рамках особого порядка принятия судебного решения.

В начале июля появилась информация о том, что во время суда над предполагаемым соучастником Ребровский пожаловался, что испытывает давление со стороны следствия, а затем отказался от прошлых признательных показаний. Мосгорсуд поручил прокурору проверить эти данные и выяснить, можно ли считать заключенную ранее сделку выполненной.