Мосгорсуд отменил приговор в отношении бойца MMA Максима Щербакова (Макса Топора), который попал в колонию за драку. Тогда он защищал девушек. Об этом «360» рассказал его адвокат Андрей Алешкин.

«Мосгорсуд отменил приговор Максиму Щербакову в связи с нарушением материального права — права на защиту. Дело будут рассматривать в ином составе суда заново», — сообщил Алешкин.

В январе 2021 года суд приговорил Щербакова к двум годам колонии-поселения за драку. Сам он говорил, что вступился за девушек.

Конфликт между бойцом и двумя мужчинами произошел в мае 2019 года. По словам Щербакова, они приставали в магазине к девушкам и он решил остановить их. Хамовнический суд Москвы не нашел подтверждения его показаниям и установил, что Макс Топор избил одного из оппонентов, «использовав малозначительный повод». Одна из девушек, за которую заступился боец MMA, ранее рассказала «360», что не считает мужчину виноватым в этой истории.