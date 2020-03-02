    02 марта 2020, 15:51

    Суд отменил приговор активисту Котову

    Дарья Бунякова

    Активист Константин Котов получил четыре с половиной года колонии за нарушения правил проведения митингов. Теперь приговор отменили, а второй кассационный суд отправил дело на апелляционное рассмотрение.
    Суд отменил приговор активисту Котову

    «Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — цитирует РИА «Новости» решение судебной коллегии.

    Активиста отправили под стражу на два месяца, которые он проведет в СИЗО. Сейчас он находится в колонии общего режима. Во время заседания на стороне защиты мужчины выступали 14 адвокатов. В слушаниях принимали участие представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. По их словам, омбудсмен считает слишком суровым вынесенный судом приговор.

    Котов попал в колонию в сентябре 2019 года. Как установил суд, мужчина неоднократно нарушал закон о митингах. В марте он участвовал в акции поддержки аспиранта МГУ Азата Мифтахова. После этого он появился на митинге в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Летом Котов выступил на митинге по делу журналиста Ивана Голунова. В начале августа очередная акция прошла на проспекте Сахарова в Москве, после чего активиста задержала полиция.

    В декабре 2019 года президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с задержанием Котова. После этого дело решили пересмотреть.