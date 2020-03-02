Суд отменил приговор активисту Котову

Активист Константин Котов получил четыре с половиной года колонии за нарушения правил проведения митингов. Теперь приговор отменили, а второй кассационный суд отправил дело на апелляционное рассмотрение.

«Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — цитирует РИА «Новости» решение судебной коллегии.

Активиста отправили под стражу на два месяца, которые он проведет в СИЗО. Сейчас он находится в колонии общего режима. Во время заседания на стороне защиты мужчины выступали 14 адвокатов. В слушаниях принимали участие представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. По их словам, омбудсмен считает слишком суровым вынесенный судом приговор.

Котов попал в колонию в сентябре 2019 года. Как установил суд, мужчина неоднократно нарушал закон о митингах. В марте он участвовал в акции поддержки аспиранта МГУ Азата Мифтахова. После этого он появился на митинге в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Летом Котов выступил на митинге по делу журналиста Ивана Голунова. В начале августа очередная акция прошла на проспекте Сахарова в Москве, после чего активиста задержала полиция.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с задержанием Котова. После этого дело решили пересмотреть.