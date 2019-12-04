Суд отменил арест квартиры Калви

Мосгорсуд отправил в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви. По мнению Мосгорсуда, дело нуждается в новом рассмотрении.

«Постановление Басманного суда Москвы от 27 августа 2019 года, которым наложен арест на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности обвиняемому Калви, отменить. Материалы дела направить в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе», — указано в решении Мосгорсуда. Документ процитировал «Интерфакс».

Суд таким образом частично удовлетворил жалобы адвокатов Калви. Ранее они просили отказать следствию в аресте имущества бизнесмена.

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Мосгорсуд между тем оставил без изменений решение об аресте счета Майкла Калви. Под арестом остались более семи миллионов рублей американского бизнесмена, которые лежат на счетах в банке «Восточный».

«Постановление Басманного суда Москвы от 27 августа 2019 года, которым наложен арест на имущество обвиняемого Калви, оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — сказано в решении Мосгорсуда.

Калви считают виновным в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Предприниматель сейчас содержится под домашним арестом. Свою вину бизнесмен отрицает. Калви утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом и он стал жертвой интриг вокруг банка «Восточный».