Общество 11 декабря 2022, 07:54 Суд отклонил жалобу осужденного за кражу из самолета «Судного дня» Адвокат Бояркина: жалобу осужденного за кражу из Ил-80 жителя Таганрога Хачунца отклонили РИА «Новости»

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Апелляционная инстанция Таганрогского суда отклонила жалобу жителя Таганрога Жоры Хачунца, осужденного за кражу оборудования из самолета Ил-80. Об этом сообщила его адвокат Ольга Бояркина ТАСС.

«Приговор вступил в силу», — сказала адвокат.

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В конце июля Таганрогский городской суд приговорил Жору Хачунца к четырем годам колонии строгого режима и выплате Министерству обороны РФ в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей. Мужчину признали виновным в краже оборудования из самолета «Судного дня».

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Ранее новые улики нашли на месте кражи из самолета «Судного дня». В их числе: след ДНК сотрудника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК).

Весной 2021 года следствие назначило дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела о краже из грузового отсека самолета 39 радиостанций.