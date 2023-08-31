Общество 31 августа 2023, 17:01 Суд отклонил иск волгоградца к ЦУМу о продаже брендов по заниженной цене Суд отклонил требования покупателя к ЦУМу по делу о заниженной в 846 раз цене РИА «Новости»

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Дзержинский районный суд Волгограда отклонил требования жителя города к торговому дому ЦУМ предоставить ему вещи по цене в 846 раз ниже рыночной. Встречный иск к покупателю суд также не удовлетворил. Об этом сообщил ТАСС из зала заседаний.

«Суд решил исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО „Торговый дом ЦУМ“ <…> оставить без удовлетворения», — сообщила судья.

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Источник заявил, что решение могут обжаловать. В заседании участвовала представитель областного Роспотребнадзора. Она выступила в защиту покупателя и поддержала его иск. По ходатайству ЦУМа истец представил выписки из банка, которые якобы подтверждают оплату товаров.

Однако представители магазина утверждали, что они не получали средства. По их сведениям, деньги не списали со счета мужчины и не поступили в магазин. Однако в ночное время истец сделал 20 заказов на более чем 135 товаров. Покупатель заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Верховный суд признал правоту мужчины, купившего брендовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной. Согласно материалам дела, житель Волгограда обнаружил в приложении ЦУМа крайне низкие цены и приобрел одежду стоимостью от 19 до 129 рублей. Но товар так и не получил.