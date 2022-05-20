Суд отклонил иск россиянки против Apple за неработающий сервис бесконтактных платежей

Суд отказал в удовлетворении исковых требований по делу против дочерней компании Apple в России. Истцом выступила жительница Ижевска. Она требовала восстановить работу сервиса бесконтактных платежей и компенсацию, сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии в Telegram-канале.

Кроме восстановления работы Apple Рау в России истец требовала взыскать с корпорации миллион рублей компенсации и неустойку за уклонение от устранения недостатков товара.

«Производитель в одностороннем порядке в нарушение прав потребителей дистанционным образом внес в потребительские свойства товара изменения, которые существенным образом ухудшили ранее заявленные функции смартфона», — говорится в заявлении.

Россиянка также попросила суд наложить штраф за нарушение прав потребителя и штраф за уклонение от исполнения судебного решения.

Представитель ответчика исковые требования не признал. Недоступность сервиса бесконтактных платежей не может быть квалифицирована как недостаток ПО и не приводит к невозможности пользоваться телефоном, заявила сторона защиты. Также ответчик заявил, что истец не смогла доказать, что телефон был приобретен исключительно радо пользования Apple Рау.

«Ответчик не является надлежащим ответчиком по иску, так как не является лицом, предоставляющим программное обеспечение и доступ к услуге Apple Рау, и уполномоченной изготовителем организацией», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы региона.

В удовлетворении иска против ООО «ЭППЛ Рус» отказано.