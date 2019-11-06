Суд отклонил иск москвички против системы распознавания лиц

«Наши лица — наши данные». Москвичка объяснила иск против системы распознавания Подробнее

Попова в своем исковом заявлении указала, что столичный главк МВД и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы противозаконно и вопреки Конституции России используют камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. По мнению истицы, Основной закон государства прямо запрещает использовать биометрию граждан без их письменного согласия. Кроме того такие камеры нарушают права на личную жизнь.

По словам Поповой, она лично столкнулась с неоднозначным применением этой технологии. Так, в апреле 2018 года она приняла участие в несогласованном пикетировании Госдумы и получила штраф. Личность нарушительницы, по ее мнению, была установлена благодаря технологи распознавания лиц, причем еще до суда.

Ответчики парировали, что нет никаких доказательств, что против заявительницы использовали систему распознавания лиц. Личность нарушительницы была установлена сотрудником правоохранительных органов. В результате суд отказал Поповой в иске.