Суд отказался приобщать к делу видеозапись о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске

Сегодня в Арбитражном суде Красноярского края началось предварительное заседание по иску Росприроднадзора к дочке «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании.

Судья вела процесс единолично, отказавшись ранее принять ходатайство о коллегиальном рассмотрении. Настаивая на нем, представители «Норникеля» свою просьбу мотивировали сложностью и резонансностью дела.

Напомним, Росприроднадзор просит взыскать почти 148 млрд рублей в качестве возмещения ущерба от разлива дизтоплива. Для сравнения, по оценке аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza за весь прошлый год за нарушения в области охраны природы общая сумма экологических штрафов для всех юридических и физических лиц России составила всего 975 млн рублей.

«Норникель» выразил несогласие с оценкой Росприроднадзором объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты, с площадью загрязненных земель и отнесением их к категории плодородных, с применением максимального, штрафного коэффициента.

Свои аргументы компания изложила в отзыве на иск. В суде представители Росприроднадзора заявили, что не успели ознакомиться с этим документом. В заседании принимала участие и глава ведомства Светлана Радионова.

По оценке «Норникеля», проведенной в соответствии с существующей методикой и сложившейся правоприменительной практикой, размер ущерба почти в семь раз меньше указанного Росприроднадзором.

В компании по-прежнему выражают надежду на урегулирование дела, предлагают Росприроднадзору уточнить размер ущерба. Такую возможность для сторон закон оставляет на любой стадии рассмотрения дела.

Итог сегодняшнего дня — предварительное заседание отложено до 24 ноября. Перерыв потребовался, в том числе, для предоставления дополнительных материалов.