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    17 августа 2020, 10:42

    Суд отказался отменять штраф экс-схиигумену Сергию

    Андрей Иванов

    Бывшему схиигумену Сергию (Романову) придется заплатить штраф по делу о фейках. Суд обязал его выплатить 90 тысяч рублей, несмотря на апелляцию адвоката. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из-зала суда в Верхней Пышме.
    Суд отказался отменять штраф экс-схиигумену Сергию

    «Постановление мирового судьи <…> оставить без изменения», — приводит агентство слова судьи.

    7 июля суд признал экс-схиигумена Сергия виновным по части девятой статьи 13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» и назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии о лишении бывшего схиигумена Сергия сана. Во время самоизоляции он призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу.

    В конце июля в РПЦ заявили, что в отношении Сергия приняли все исчерпывающие меры. Дальше могут действовать правоохранительные органы, если он будет нарушать российские законы.

    Новости SMI.FM