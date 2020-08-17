Суд отказался отменять штраф экс-схиигумену Сергию

«Постановление мирового судьи <…> оставить без изменения», — приводит агентство слова судьи.

7 июля суд признал экс-схиигумена Сергия виновным по части девятой статьи 13.15 КоАП РФ «Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» и назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии о лишении бывшего схиигумена Сергия сана. Во время самоизоляции он призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу.

В конце июля в РПЦ заявили, что в отношении Сергия приняли все исчерпывающие меры. Дальше могут действовать правоохранительные органы, если он будет нарушать российские законы.