Суд отказался арестовывать проглотившего бриллиант мужчину

Пресненский районный суд Москвы отказал в аресте Романа Адамова, ставшем фигурантом дела о продаже вещественного доказательства — бриллианта в 10,2 карата стоимостью 15 миллионов рублей.

Как сообщила «360» пресс-служба суда, следствием не предоставило достаточных и надлежащих доказательств причастности подозреваемого к преступлению.

Адамов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке продать камень и проглотил его, когда попался.

Позже выяснилось, что драгоценность была похищена из улик другого уголовного дела.

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В марте 2018 года по подозрению в мошенничестве во время крупной сделки была задержана экс-звезда 90-х Ольга Федотова. Она переквалифицировалась в специалиста по оценке бриллиантов. В этом деле Адамов выступал как подставной покупатель.

Ее адвокат Тимур Чернышев в разговоре с «360» уточнил, что стоимость бриллианта по госоценке составляет около 30 миллионов рублей. Рыночная цена — еще выше.

«Моя подзащитная будет добиваться прекращения уголовного дела. Она считает, что не виновата, так как ни не является собственницей ювелирных изделий. Следовательно, обвинение предъявлено незаконно и необоснованно. У данных ювелирных изделий были собственники, которые и сдали их на реализацию в ломбард. Непосредственно в ходе их продажи ювелирные изделия выставлялись как единое целое, что не содержит состава преступления. Закон запрещает продавать бриллианты отдельно», — уточнил правозащитник.

Он добавил, что следствие по делу Адамова будет продолжаться, и его результаты рано или поздно станут известны.

Летом пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщала, что появившаяся в СМИ информация о проверке, якобы проводимой в отношении полицейских по факту хищения и дальнейшей продажи бриллианта, изъятого из незаконного оборота, не соответствует действительности.

«Изъятый в рамках уголовного дела драгоценный камень после проведения в марте 2018 года экспертизы был приобщён к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и в настоящее время находится на ответственном хранении в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве», — было сказано в заявлении.