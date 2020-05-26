Суд отказал в удовлетворении иска против отмены масочно-перчаточного режима

Матвеева также заявила, что не видит смысла в использовании средств индивидуальной защиты, если люди не дышат друг на друга и не контактируют. По ее словам, ношение перчаток приводит к дискомфорту, так как от них потеют руки.

Суд отказался удовлетворять ее требования.