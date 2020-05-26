Суд отказал в удовлетворении иска против отмены масочно-перчаточного режима
Жительница Санкт-Петербурга Александра Матвеева подала в суд заявление с просьбой отменить масочно-перчаточный режим, так как она боится развития дерматита. Суд отклонил ее иск. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Матвеева также заявила, что не видит смысла в использовании средств индивидуальной защиты, если люди не дышат друг на друга и не контактируют. По ее словам, ношение перчаток приводит к дискомфорту, так как от них потеют руки.
Суд отказался удовлетворять ее требования.