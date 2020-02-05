Суд отказал в экспертизе по делу девочки, которая 5 лет жила в медцентре

Органы опеки подали в суд на родителей, которые оставили свою дочь в столичном перинатальном центре. Ребенок там прожил пять лет и ни разу не был дома. Сегодня прошло заседание, где судья отказал родителям в экспертизе.

Слушание в Пресненском суде Москвы началось утром 5 февраля. По его итогам судья отказался назначать экспертизу членам семьи, сообщил корреспондент «360».

«Отказать в назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы ребенку и его родителям», — сказала судья Наталья Коржавина.

Она добавила, что к рассматриваемому делу не имеют отношения те вопросы, на которые должна была дать ответы экспертиза.

В конце января родителей ребенка объявили в розыск судебные приставы. Они задолжали перинатальному медицинскому центру «Мать и дитя» деньги за пребывание там их дочери. Как заявляла адвокат Ольга Лукманова, мать малышки «не в курсе исполнительного производства». По ее словам, договор родителей и клиники был расторгнут сотрудниками медучреждения. При этом в центре заверяли, что еще в прошлом году отдали женщине все документы о лечении девочки.

В 2019 году перинатальный центр подал в суд на родителей девочки, которые не захотели забирать ребенка домой. Тогда же все узнали историю малышки, которая с рождения живет в медучреждении.

Она появилась на свет недоношенной. Врачи вылечили девочку, но родители решили оставить ее под наблюдением медиков. За ребенком присматривала в платной палате няня, а отец с матерью приходили к ней очень редко.

Врачи утверждают, что малышка совершенно здорова. Документы на лечение расторгнуты, при этом девочка до сих пор живет в центре. Забирать ее никто не собирается, поэтому сотрудники клиники хотят добиться лишения родительских прав.