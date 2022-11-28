Общество 28 ноября 2022, 00:32 Суд отказал «Яндексу» в аресте почти 900 млн рублей дистрибьютора A&DD Арбитражный суд Москвы отказал «Яндексу» в аресте 891,5 млн рублей дистрибьютора A&DD РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы отказал «Яндексу» в аресте средств дистрибьютора цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company. В заявлении компании шла речь о 891,5 миллиона рублей, следует из данных картотеки суда.

«Заявление ООО „Яндекс“ о принятии мер по обеспечению иска оставить без удовлетворения», — заявили в решении суда.

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Компания просила не только наложить арест на средства дистрибьютора, но и запретить столичному управлению Росреестра регистрировать его недвижимость. Также «Яндекс» требовал, чтобы ГИБДД ГУ МВД России по Москве не занималось регистрацией транспорта A&DD. Суд не стал удовлетворять эти просьбы, указав на отсутствие доказательств их обоснованности.

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«Яндекс» подал в суд на дистрибьютора 23 ноября. Компания подала иск на 891,5 миллиона рублей. Как пояснили ТАСС в «Яндексе», причиной обращения в суд стала неоплата задолженности по договору поставки умных устройств. Сделку заключили летом 2019 года.

A&DD Company основали в 2008 году. Компания занимается оптовой продажей бытовых электроприборов.