Общество 13 марта 2023, 03:10 Суд освободил по УДО экс-главу «Воентелекома» Давыдова ТАСС: суд в Москве освободил бывшего гендиректора «Воентелекома» Давыдова по УДО freepik

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Суд условно-досрочно освободил осужденного за хищение 1,4 миллиарда рублей бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова. Об этом сообщил ТАСС.

Прокуратура выступала против этого и уже обжаловала решение суда об УДО Давыдова. В отношении Семилетова подобного заявления не было, поэтому решение о его освобождении уже вступило в силу.

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Экс-глава «Воентелекома» и его советник стали фигурантами уголовного дела об аферах со средствами Минобороны еще в 2013 году. По данным следствия, они придумывали различные схемы для значительного завышения стоимости продукции, а также для получения двойной оплаты за ряд услуг.

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Приговор им вынесли в октябре 2022 года. Давыдову за мошенничество в особо крупном размере суд назначил четыре года и два месяца лишения свободы, Семилетову дали на два месяца меньше. Также они должны выплатить штраф — по 800 тысяч рублей каждый.