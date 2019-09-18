Суд освободил Губайдулина из-под стражи

Турчак рассказал о доказательствах невиновности актера Устинова Подробнее

Гособвинитель в начале заседания заявил два ходатайства: об изменении меры пресечения подсудимому и о возврате дела в прокуратуру на доследование.

«Суд постановил ходатайства удовлетворить», — сказала судья.

Днем ранее суд заслушал обвинительное заключение. По версии следствия, Губайдулин специально бросил бутылку с неизвестной жидкостью в стража порядка. Молодого человека обвинили в насилии против представителя власти. Свою вину программист не признал.

Ранее за участие в несанкционированных акциях в Москве реальные сроки получили шесть человек. Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы, Евгений Коваленко и Павел Устинов получили по 3,5 года, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев — по три, Данила Беглец — два.