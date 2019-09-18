  • Суд освободил Губайдулина из-под стражи

    18 сентября 2019, 12:19

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Мещанский суд Москвы вернул возбужденное против Айдара Губайдулина дело в прокуратуру. 25-летного программиста обвинили в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции. Молодого человека освободили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщило РИА «Новости».
    Суд освободил Губайдулина из-под стражи

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    Гособвинитель в начале заседания заявил два ходатайства: об изменении меры пресечения подсудимому и о возврате дела в прокуратуру на доследование.

    «Суд постановил ходатайства удовлетворить», — сказала судья.

    Днем ранее суд заслушал обвинительное заключение. По версии следствия, Губайдулин специально бросил бутылку с неизвестной жидкостью в стража порядка. Молодого человека обвинили в насилии против представителя власти. Свою вину программист не признал.

    Ранее за участие в несанкционированных акциях в Москве реальные сроки получили шесть человек. Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы, Евгений Коваленко и Павел Устинов получили по 3,5 года, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев — по три, Данила Беглец — два.