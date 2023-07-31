Общество 31 июля 2023, 18:14 Суд оставил в силе вердикт по делу Кара-Мурзы ТАСС: апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзы к 25 годам лишения свободы РИА «Новости»

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Первый апелляционный суд оставил без изменений решение приговорить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу* к 25-летнему тюремному заключению. Об этом сообщил ТАСС.

«После рассмотрения апелляционной жалобы защиты Кара-Мурзы суд принял решение оставить без изменений вердикт первой инстанции», — указали в сообщении.

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Московский городской суд приговорил публициста к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространению заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также других преступлениях.

Кроме того, Кара-Мурзе* запретили заниматься журналистикой на протяжении следующих семи лет и обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Власти Латвии в апреле запретили въезд в страну 10 российским гражданам в связи с делом Кара-Мурзы*.

* Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.