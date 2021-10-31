Суд оставил на свободе блогершу по делу о фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал ходатайство о запрете определенных действий для блогерши, которая стала фигуранткой дела из-за фото с голыми ягодицами на фоне Исаакиевского собора. По решению суда во время следствия девушка будет находиться на свободе.

О постановлении сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Запрет определенных действий для Ирины Волковой просили следователи, прокурор возражал из-за отсутствия оснований.

Сама Волкова на заседании сообщила, что у нее есть ребенок и против меры пресечения она не возражает. Свою вину она признала и раскаялась. По словам блогерши, она зарабатывает на жизнь «шугарингом и бровями». Иногда ее доход составляет 15 тысяч рублей в месяц, иногда сумма может доходить до 100 тысяч. В Петербург она приехала после госпереворота на Украине в 2014 году.

«Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Что-то я как-то да. Так вышло. <…> Все будет удалено, и больше такого не будет», — сказала она.

Фотографии, которые стали предметом разбирательств, были сделаны летом прошлого года. Волкова сфотографировалась на фоне Исаакия с поднятой юбкой. Видео и фото выложила у себя в Instagram. По версии следствия, тем самым она оскорбила верующих.

В ходе заседания также были озвучены показания свидетелей. По их словам, Волкова своими голыми ягодицами оскорбила их самих, власть, церковь, государство и общество.