Суд оставил Кирилла Серебренникова на свободе

Режиссер Кирилл Серебренников и еще несколько фигурантов дела «Седьмой студии» остались без меры пресечения. Судья не стал брать с них подписку о невыезде.

Решение принял Мещанский суд Москвы, сообщил «Интерфакс». 1 ноября здесь началось повторное рассмотрение дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде запросила прокуратура. Суд отклонил запрос в отношении Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Они останутся на свободе.

Прокуратура ранее выразила опасения, что без меры пресечения подсудимые могут попытаться скрыться, чтобы избежать наказания.

Кирилл Серебренников провел под домашним арестом 593 дня — с 23 августа 2017 года. Ему и другим фигурантам дела «Седьмой студии» предъявили обвинении в хищении 133 миллионов рублей. Это часть суммы, которую Министерство культуры направило на реализацию проекта «Платформа». Всего АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах выделили 214 миллионов. Режиссер не признает своей вины.

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Результаты проведенной экспертизы показали, что на проект потратили 216 миллионов рублей, хотя в среднем подобные мероприятия обходятся в 260 миллионов. Получалось, что Серебренников не растратил бюджетные средства, а сэкономил их. После оглашения результатов исследования суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру.