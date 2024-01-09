Общество 09 января 2024, 19:12 Суд оштрафовал «Жара ТВ» на миллион рублей Суд в Москве оштрафовал «Жара ТВ» на миллион рублей за отсутствие плашки «18+» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Таганский районный суд Москвы наложил штраф на телеканал «Жара ТВ» размером в один миллион рублей за то, что в одном из музыкальных клипов с ЛГБТ*-тематикой отсутствовала маркировка «18+». Об этом сообщила пресс-служба суда.

«ООО ЖАРА ТВ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

О каком именно клипе идет речь, в суде не уточнили.

В ноябре телеканал уже получал штраф в 500 тысяч рублей за демонстрацию нетрадиционных отношений в одном из музыкальных клипов.

Ранее стало известно о том, что грозящий «Мутабору» закрытием протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на скандальной «голой» вечеринке рассмотрят 10 января.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.