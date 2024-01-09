09 января 2024, 19:12
Суд оштрафовал «Жара ТВ» на миллион рублей
Суд в Москве оштрафовал «Жара ТВ» на миллион рублей за отсутствие плашки «18+»
Таганский районный суд Москвы наложил штраф на телеканал «Жара ТВ» размером в один миллион рублей за то, что в одном из музыкальных клипов с ЛГБТ*-тематикой отсутствовала маркировка «18+». Об этом сообщила пресс-служба суда.
«ООО ЖАРА ТВ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе.
Реклама
О каком именно клипе идет речь, в суде не уточнили.
В ноябре телеканал уже получал штраф в 500 тысяч рублей за демонстрацию нетрадиционных отношений в одном из музыкальных клипов.
Ранее стало известно о том, что грозящий «Мутабору» закрытием протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на скандальной «голой» вечеринке рассмотрят 10 января.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Штрафы
Иноагенты
Москва
Реклама
Реклама