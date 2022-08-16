Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей

Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал популярный мессенджер Telegram еще на четыре миллиона рублей за отказ удалять размещенную информацию, признанную запрещенной. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Мессенджер признали виновным в административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации». В конечном итоге Telegram обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Ранее подобная жалоба на мессенджер поступала в тот же судебный участок мирового судьи. Тогда Telegram захотели оштрафовать до восьми миллионов рублей, дата рассмотрения протокола пока не назначена.