Суд оштрафовал петербуржца, ударившего полицейского по голове

В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

По данным издания, в феврале пьяного мужчину доставили в одну из дежурных частей Петербурга. Он ударил полицейского кулаком по голове, когда тот попытался досмотреть его. Возбудили уголовное дело. Во время суда мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.