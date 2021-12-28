Суд оштрафовал медика на пять тысяч рублей за попытку насильно привить школьника

Городской суд Тобольска оштрафовал медицинскую сестру Елену Мальцеву, которая попыталась насильно сделать прививку школьнику, на пять тысяч рублей. Женщине дали минимальное наказание по статье за побои, написал Znak.

В суде изданию сообщили, что на Мальцеву завели административное дело, в рамках которого ей дали минимальное наказание — штраф в пять тысяч рублей. Суд постановил, что женщина била ученика, хватая его за руки и запястья, из-за чего тот испытал физическую боль.

Мать ребенка написала отказ от прививки в школе, потому что у ее сына есть медицинские противопоказания. Но там все равно захотели сделать мальчику прививку, несмотря на то, что он напомнил об отказе родителя.

«Когда ребенок пошел в кабинет, медработник начала его преследовать», — описала действия медсестры мать потерпевшего.

По ее словам, ее сыну пришлось выбежать из школы на улицу без верхней одежды, а по возвращении в школу его ждала «западня» — ученика закрыли в кабинете, на выходе из которого старшеклассники схватили его и насильно привели в кабинет врача, где медработник начала угрожать прививкой и говорить, что «сдаст в психушку».

Обо всем этом мальчик рассказал матери уже дома, куда прибежал в одной рубашке. Заявительница объяснила, что обратилась к правоохранителям только после того, как в школе реакции на ее жалобу не последовало.