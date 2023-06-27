27 июня 2023, 16:56
Суд оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей
Суд обязал Google заплатить еще четыре млрд рублей из-за неуплаты более раннего штрафа
Компания Google получила новый штраф за неуплату старого. Американской корпорации придется заплатить свыше четырех миллиардов рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», — указано в сообщении.
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ФАС наложила на Google оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей в феврале 2022 года. Служба установила, что на видеохостинге YouTube, который принадлежит корпорации, действуют непрозрачные правила блокировки контента и аккаунтов. Например, компания Google блокировала «360» в YouTube рекордное количество раз.
Ранее YouTube признали враждебным, но сейчас не существует возможности его заблокировать по техническим причинам. Кроме того, у хостинга пока нет альтернатив. Депутат Антон Горелкин добавил, что Google годами встраивался в российскую цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране.
В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов перевела все денежные средства со счетов российского представительства юрлица Google качестве обеспечительной меры на свой депозит. Это произошло в рамках судебного разбирательства.
Штрафы
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