Общество 27 июня 2023, 16:56 Суд оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей Суд обязал Google заплатить еще четыре млрд рублей из-за неуплаты более раннего штрафа Flickr

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Компания Google получила новый штраф за неуплату старого. Американской корпорации придется заплатить свыше четырех миллиардов рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«Мировой суд Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», — указано в сообщении.

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ФАС наложила на Google оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей в феврале 2022 года. Служба установила, что на видеохостинге YouTube, который принадлежит корпорации, действуют непрозрачные правила блокировки контента и аккаунтов. Например, компания Google блокировала «360» в YouTube рекордное количество раз.

Ранее YouTube признали враждебным, но сейчас не существует возможности его заблокировать по техническим причинам. Кроме того, у хостинга пока нет альтернатив. Депутат Антон Горелкин добавил, что Google годами встраивался в российскую цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране.

В апреле 2023 года Федеральная служба судебных приставов перевела все денежные средства со счетов российского представительства юрлица Google качестве обеспечительной меры на свой депозит. Это произошло в рамках судебного разбирательства.